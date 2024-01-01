فنان أردني شهير يعتذر للشعب السعودي عن مشاركته في فيلم "حياة الماعز"

قدم فنان أردني شهير اعتذاره للشعب السعودي عن مشاركته في فيلم "حياة الماعز" الهندي المثير للجدل، والذي أثار انتقادات واسعة في المملكة ولدى الجمهور العربي.
وفي صفحته على "إنستغرام"، نشر الفنان الأردني عاكف نجم بيانا جاء فيه: "أود في هذا البيان المقتضب ان أوضح للجمهور الكريم عامة ولأهلنا في السعودية خاصة..أن مشاركتي في الفيلم الهندي "حياة الماعز"، والذي أثار لغطا واختلافا في الآراء والفهم.. كانت بدافع الحرص على أن تظهر السعودية الشقيقة وأهلها الكرام بأفضل ما يكون...حيث أنني لم أقرأ الفيلم كاملا بل دوري فقط".
وأضاف نجم في بيانه: "شرح لي عن الفيلم وبطله بأنه يتوه في الصحراء لأيام عدة يصل فيها حد الموت ثم ينقذه رجل سعودي شهم هو أنا.. وهذا ما دفعني للموافقة على أداء الدور لكونه يعكس شهامة السعوديين وإنسانيتهم.. لأفاجأ حينما رأيت الفيلم كغيري بأنه يقدم بالإضافة لشخصيتي المثالية بعض النماذج السعودية السلبية".
وأردف الفنان الأردني: "وبصدق، وتحت أي ظرف، لم أكن لأشارك فيه لو أنني عرفت كامل تفاصيله... أعتذر للشعب السعودي الشقيق الذي طالما ربطتنا معه أواصر الأخوة والقرابة والنسب قيادة وشعبا..وستبقون الأهل والعزوة والأحبة لقلبي ولقلوب كل الأردنيين...ودمتم".
هذا وأثار فيلم "حياة الماعز" - الذي يتحدث من وجهة نظر القيمين عليه والرواية المقتبس منها عن قصة شاب هندي يدعى "نجيب" ذهب إلى السعودية بحثاً عن عمل ووقع ضحية شخص ادعى أنه كفيله، ووجد نفسه محتجزا في صحراء لا نهاية لها، وعاش ظروفا مأساوية أُجبر فيها على العمل - انتقادات واسعة في السعودية والعالم العربي، حيث اعتبره الكثيرون "افتراء"، ويعطي صورة خاطئة وغير صحيحة عن العرب بشكل عام، وعن السعوديين بشكل خاص.