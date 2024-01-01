فنان أردني شهير يعتذر للشعب السعودي عن مشاركته في فيلم "حياة الماعز"

قدم فنان أردني شهير اعتذاره للشعب السعودي عن مشاركته في فيلم "حياة الماعز" الهندي المثير للجدل، والذي أثار انتقادات واسعة في المملكة ولدى الجمهور العربي.

وفي صفحته على "إنستغرام"، نشر الفنان الأردني عاكف نجم بيانا جاء فيه: "أود في هذا البيان المقتضب ان أوضح للجمهور الكريم عامة ولأهلنا في السعودية خاصة..أن مشاركتي في الفيلم الهندي "حياة الماعز"، والذي أثار لغطا واختلافا في الآراء والفهم.. كانت بدافع الحرص على أن تظهر السعودية الشقيقة وأهلها الكرام بأفضل ما يكون...حيث أنني لم أقرأ الفيلم كاملا بل دوري فقط".