  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشييع جثمان الشهيد خليل زيادة في بيت لحم

الثلاثاء 27 أغسطس 2024 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد خليل زيادة في بيت لحم



بيت لحم / سما /

شيعت جماهير غفيرة في محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد خليل زيادة 37 عاما من قرية واد رحال جنوب شرق بيت لحم، إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية.

وانطلق الموكب من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزله في قرية واد رحال، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة عليه في مسجد واد رحال قبل أن ينطلق الموكب مجددا، لمواراته الثرى في مقبرة القرية.

واستُشهد زيادة، متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين أثناء هجومهم على القرية ليلة أمس، وبقي الشهيد ينزف في القرية بعد منع المستوطنين لسيارة الأسعاف من دخول القرية لفترة طويلة، ونُقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهناك أُعلن عن استشهاده.

وعم الإضراب اليوم، محافظة بيت لحم، حدادا على روح الشهيد، تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي وحركة فتح في المحافظة، وشمل كل مناحي الحياة.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير بريطاني عن خروج السنوار من أنفاق غزة وتنقله بحرية مستخدما حيلة لجأ لها الموساد لاغتيال الضيف

مئير بن شابات يتحدث عن إنجاز كبير حققته تل أبيب في حرب غزة

مزاعم إسرائيلية خطيرة ضد مصر حول هجوم بالمسيرات والصواريخ

خبايا مفاوضات القاهرة: تعنّتٌ إسرائيليٌّ ومصر ترفض بقاء أيّ جنديٍّ إسرائيليٍّ بمعبر رفح وواشنطن تنفخ بجثّةٍ هامدةٍ..

مصدر إسرائيلي يتحدث عن مطلب لـ"نتنياهو" يثير غضب مصر

مصر تهاجم "إسرائيل" وتحملها المسؤولية

منذ فجر اليوم.. 41 شهيدا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

خبايا مفاوضات القاهرة: تعنّتٌ إسرائيليٌّ ومصر ترفض بقاء أيّ جنديٍّ إسرائيليٍّ بمعبر رفح وواشنطن تنفخ بجثّةٍ هامدةٍ..

مقترح صادم للوسطاء: نتنياهو يقترح “حفر قنوات في نتساريم لا تسمح بعبور مركبات”..

تسريب صوتي خطير يحدد فيه نتنياهو نواياه حول صفقة غزة وايران وحزب الله…

شهداء مخيم نور شمس-8c7d2024-5055-4b9f-88da-a74f89d16aa2

خمسة شهداء بينهم طفلان في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس

photo_2024-08-26_18-41-24

كمين للقسام ضد قوات الاحتلال شرق خانيونس (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية