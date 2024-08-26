تشييع جثمان الشهيد خليل زيادة في بيت لحم

بيت لحم / سما /

شيعت جماهير غفيرة في محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد خليل زيادة 37 عاما من قرية واد رحال جنوب شرق بيت لحم، إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية.

وانطلق الموكب من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزله في قرية واد رحال، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة عليه في مسجد واد رحال قبل أن ينطلق الموكب مجددا، لمواراته الثرى في مقبرة القرية.

واستُشهد زيادة، متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين أثناء هجومهم على القرية ليلة أمس، وبقي الشهيد ينزف في القرية بعد منع المستوطنين لسيارة الأسعاف من دخول القرية لفترة طويلة، ونُقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهناك أُعلن عن استشهاده.

وعم الإضراب اليوم، محافظة بيت لحم، حدادا على روح الشهيد، تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي وحركة فتح في المحافظة، وشمل كل مناحي الحياة.