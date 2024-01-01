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وزارة الحرب الإسرائيلية: لا يوجد مؤشرات على امكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس

الأحد 18 أغسطس 2024 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الحرب الإسرائيلية: لا يوجد مؤشرات على امكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس



القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر في وزارة الحرب الإسرائيلية قولها إنه لا يوجد اي مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس حول وقف إطلاق النار في غزة أو ابرام صفقة لتبادل الأسرى.  

 

وطالبت المصادر التي وصفتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" بالمطلعة على المفاوضات مع حماس، نتنياهو بـ"تنازلات مؤقتة لإعادة المختطفين أحياء". وقالت " لا نرى أي علامات تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق".

وتعتقد المصادر، حسبما نقلت "يديعوت أحرنوت"، أنه يجب إيجاد طرق جديدة في التعامل مع حماس وهي "تغيير أهداف الحرب وبناء قوة لاحتمال المواجهة مع حزب الله في لبنان".

وقال أحد المصادر "لدينا اليد العليا في هذا التوقيت.. محور فيلادلفيا هو قضية سياسية أكثر من كونه قضية أمنية، والاتفاق الذي تتم صياغته الآن هو لإعادة الرهائن وليس لليوم التالي للحرب ونهايتها. يمكننا دائما العودة والسيطرة على المحور بمجرد أن نقرر... الاتفاق مؤقت من أجل إعادة المختطفين أحياء".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن إسرائيل تجري "مفاوضات معقدة للغاية .. هناك أشياء يمكن أن نكون مرنين بشأنها، وهناك أشياء لا يمكننا أن نكون مرنين بشأنها".

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