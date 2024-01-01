مصادر لبنانية : حزب الله لن يهاجم إسرائيل خلال القمة في قطر

واشنطن / وكالات /

قال مصدر مقرب من حزب الله لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، إن الحزب لن يهاجم إسرائيل خلال القمة المنعقدة في قطر.

وقال المصدر: "المنظمة غير مهتمة بأن تكون مسؤولة عن انهيار المحادثات أو الاتفاق. الرد يمكن أن ينتظر في الوقت المناسب فهو ليس عاجلا أو محدودا".

وبحسب الصحيفة، كان يلوح في الأفق التهديد بعمل عسكري من جانب إيران حزب الله، ضد إسرائيل، في "انتقام" مفترض لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، معتبرة انه "قد يتأخر هذا الهجوم حتى تستمر الجهود الدبلوماسية - أو ربما حتى تتمكن إيران، التي تشعر بالقلق من تصعيد واسع النطاق مع إسرائيل، من حفظ ماء وجهها".

ونقلت الصحيفة، عن مصدر له علاقات وثيقة بحزب الله على حد قولها تأكيده أنه "يمكننا القول إن حزب الله لن يشن عمليته الانتقامية خلال محادثات قطر لأن الحزب لا يريد أن يتحمل مسؤولية عرقلة المحادثات أو التوصل إلى اتفاق محتمل".