  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"نيويورك تايمز" : الولايات المتحدة تنوي تقديم اطار جديد لصفقة التبادل في محادثات الفرصة الأخيرة بالدوحة..

الأربعاء 14 أغسطس 2024 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"نيويورك تايمز" : الولايات المتحدة تنوي تقديم اطار جديد لصفقة التبادل في محادثات الفرصة الأخيرة بالدوحة..



القدس المحتلة/سما/

من المتوقع أن تبدأ قمة أخرى غداً (الخميس) في الدوحة، عاصمة قطر، فيما تعتزم الإدارة الأمريكية تقديم اطار جديد للصفقة وممارسة ضغوط شديدة على الأطراف للموافقة الفورية على مبادئ المخطط.

بالنسبة للأميركيين، فإن هذه هي قمة "الفرصة الأخيرة"، في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما الذي سيتضمنه المخطط التفصيلي الجديد ومدى اختلافه عن المخطط الحالي.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي نيابة عن بايدن وقادة قطر ومصر، جاء فيه "نحن، الوسطاء، مستعدون إذا لزم الأمر لتقديم عرض نهائي لحل القضايا المتبقية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق) بطريقة تلبي توقعات جميع الأطراف."

والافتراض هو أن الوثيقة الجديدة ستستند إلى الخطوط العريضة الأصلية، ولكنها ستحاول الإجابة على المشاكل التي أثارها الطرفان فيها.

تم إرسال بريت ماكغورك، مبعوث بايدن الخاص إلى الشرق الأوسط، لإغلاق موضوع تواجد اسرائيل في محور فيلادلفيا ومن سيدير معبر رفح.

وسيصل ماكغورك إلى الدوحة وينضم إلى المحادثات. ومثله، سيشارك في المحادثات أيضًا رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز.

وبحسب الوثائق التي تم الكشف عنها في صحيفة نيويورك تايمز، فقد طرحت إسرائيل خمسة مطالب جديدة في المحادثات التي أجريت في نهاية شهر يوليو بما في ذلك مطلب بقاء الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن "مسودة 27 يوليو لا تتضمن شروطًا جديدة ولا تتعارض مع مخطط 27 مايو. وكانت حماس هي التي طالبت بـ 29 تغييرًا - وهو الأمر الذي عارضه رئيس الوزراء".

تشير المسودة إلى ضرورة إنشاء آلية تحقق متفق عليها، من أجل ضمان عودة المدنيين الغزيين فقط إلى شمال قطاع غزة.

وسيعقد نتنياهو اليوم اجتماعا مع الفريق المفاوض برئاسة رئيس الموساد ديدي بارنيع للنقاش، قبل مغادرة الفريق لحضور القمة في الدوحة.

الأكثر قراءة اليوم

"القهوة كانت ساخنة".. ضابط إسرائيلي يكشف: كنا على بعد دقائق من اعتقال السنوار

مكتب نتنياهو يوضح شروط إسرائيل حول "صفقة التبادل" ولإنجاح محادثات الدوحة..

طهران : إيران قد تمنح إسرائيل “مُهلة أخيرة” قبل الرد على اغتيال هنية وستقدم فرصة جديدة لمفاوضات التهدئة بغزة

الإعلام العبري: هذا هو التحدي الذي تخشاه “تل أبيب” كثيرًا..

غانتس: حكومة نتنياهو والكابينت غير مؤهلين لأداء مهامهما ويجب التوصل إلى اتفاق مع حماس

الجيش الإسرائيلي ينسف المنازل فوق رؤوس ساكنيها وسقوط عشرات الشهداء والإصابات

كتائب القسام تعلن قصف تل ابيب بصاروخين من نوع m90

الأخبار الرئيسية

مصادر مطلعة: تحذير مصري شديد اللهجة لـ" اسرائيل "…

استشهاد 4 مواطنين في طوباس ..

إسرائيل تُحقِّق حلم إيران وحماس.. طهران ترفع الرهانات: وقف عدوان غزّة كاملاً مُقابِل عدم ردّها لاغتيال هنيّة..

313 يوم من العدوان على قطاع غزة: شهداء بالعشرات ومجازر مستمرة

مكتب نتنياهو يوضح شروط إسرائيل حول "صفقة التبادل" ولإنجاح محادثات الدوحة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية