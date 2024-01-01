"نيويورك تايمز" : الولايات المتحدة تنوي تقديم اطار جديد لصفقة التبادل في محادثات الفرصة الأخيرة بالدوحة..

القدس المحتلة/سما/

من المتوقع أن تبدأ قمة أخرى غداً (الخميس) في الدوحة، عاصمة قطر، فيما تعتزم الإدارة الأمريكية تقديم اطار جديد للصفقة وممارسة ضغوط شديدة على الأطراف للموافقة الفورية على مبادئ المخطط.

بالنسبة للأميركيين، فإن هذه هي قمة "الفرصة الأخيرة"، في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما الذي سيتضمنه المخطط التفصيلي الجديد ومدى اختلافه عن المخطط الحالي.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي نيابة عن بايدن وقادة قطر ومصر، جاء فيه "نحن، الوسطاء، مستعدون إذا لزم الأمر لتقديم عرض نهائي لحل القضايا المتبقية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق) بطريقة تلبي توقعات جميع الأطراف."

والافتراض هو أن الوثيقة الجديدة ستستند إلى الخطوط العريضة الأصلية، ولكنها ستحاول الإجابة على المشاكل التي أثارها الطرفان فيها.

تم إرسال بريت ماكغورك، مبعوث بايدن الخاص إلى الشرق الأوسط، لإغلاق موضوع تواجد اسرائيل في محور فيلادلفيا ومن سيدير معبر رفح.

وسيصل ماكغورك إلى الدوحة وينضم إلى المحادثات. ومثله، سيشارك في المحادثات أيضًا رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز.

وبحسب الوثائق التي تم الكشف عنها في صحيفة نيويورك تايمز، فقد طرحت إسرائيل خمسة مطالب جديدة في المحادثات التي أجريت في نهاية شهر يوليو بما في ذلك مطلب بقاء الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن "مسودة 27 يوليو لا تتضمن شروطًا جديدة ولا تتعارض مع مخطط 27 مايو. وكانت حماس هي التي طالبت بـ 29 تغييرًا - وهو الأمر الذي عارضه رئيس الوزراء".

تشير المسودة إلى ضرورة إنشاء آلية تحقق متفق عليها، من أجل ضمان عودة المدنيين الغزيين فقط إلى شمال قطاع غزة.

وسيعقد نتنياهو اليوم اجتماعا مع الفريق المفاوض برئاسة رئيس الموساد ديدي بارنيع للنقاش، قبل مغادرة الفريق لحضور القمة في الدوحة.