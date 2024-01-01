قلق غربي من احتمال انضمام باكستان لمعركة محور المقاومة القادمة ضد اسرائيل..

القدس المحتلة / سما/

أفادت مصادر غربية بأنه في حال تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، تخطط باكستان لتزويد إيران بصواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز "شاهين-3".

وكان انعقد أمس، اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب إيران وباكستان، في السعودية، لبحث ردها على اغتيال إسماعيل هنية.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي السعودية إن الاجتماع في مدينة جدة الساحلية تضمن مناقشات حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي واغتيال هنية"د.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في طهران إن إيران طلبت عقد الاجتماع إلى جانب باكستان. وتعتبر منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تمثل 57 دولة إسلامية، نفسها صوت العالم الإسلامي. وعلى عكس جامعة الدول العربية الأصغر حجما، فهي تضم أيضا دولا غير عربية مؤثرة، بما في ذلك إيران وباكستان وتركيا.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم لاحظوا منذ نهاية الأسبوع أن إيران كانت تحرك منصات إطلاق الصواريخ وتجري تدريبات عسكرية، كجزء من الاستعدادات في طهران لهجوم سيستهدف إسرائيل في الأيام المقبلة

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال أيضًا، قالت المصادر نفسها إنها ليس لديها أي فكرة عن الشكل الذي قد يبدو عليه الهجوم أو الإطار الزمني المحدد له، لكن نُقل أيضًا عن إيراني قوله إن الهجوم قد يحدث "على الفور"، مما يعني خلال الـ 48 ساعة القادمة.في غضون ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين إيرانيين - أحدهما عضو في الحرس الثوري - ذكرا أن موسكو بدأت بتزويد إيران برادارات متطورة ومعدات دفاع جوي.