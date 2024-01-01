عشرات الشهداء والمصابين في مجزرة بمدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

غزة/سما/

استشهد 15 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، مساء السبت، في مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد نازحين في مدرسة حمامة ومناطق بجوارها في حي الشيخ رضوان بغزّة.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن من بين الشهداء أطفال ونساء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال منذ بداية العدوان قبل أكثر من 300 يوم مراكز أو مدارس تؤوي نازحين، واستشهد مئات المواطنين في الاستهدافات السابقة، وكان آخرها استشهاد 15 مواطنا مساء الخميس الماضي، في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومنذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.