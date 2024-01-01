اليوم الـ 301 من المجزرة ..شهداء بالعشرات واستهداف متواصل لمراكز النزوح في قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 301 من الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين بحق العائلات، وصل منها للمشافي 35 شهيدًا و55 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39,480 شهيدًا و91,128 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وعادت طائرات الاحتلال لقصف مراكز النزوح في مدينة غزة.

وأدى قصف إسرائيلي على مدرسة دلال المغربي بحي الشجاعية إلى استشهاد 15 مواطنًا وإصابة 29 مواطنًا آخرين.

وارتفع عدد الشهداء إلى أربعة جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة أبو هاشم خلف عمارة الزهارنة على شارع الجلاء غرب مدينة غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة. وانتشلت فرق الإسعاف جثمان طفلة و4 جرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة السوافيري في منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة.

جنوب القطاع

وأصيب سبعة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو جزر بمنطقة معن شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهدت امرأة فلسطينية من عائلة الأغا وأصيب زوجها بجراح خطيرة في قصف استهدف منطقة السطر الغربي وسط خان يونس.

وفي رفح، استشهد ستة مواطنين في غارتين منفصلتين غرب وشمال حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وسط قطاع غزة

وارتقى شهيد في قصف على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال للمرة الثانية خلال 24 ساعة منزلاً لعائلة سعد في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

وارتقى سبعة شهداء في سلسلة غارات على مخيم النصيرات، أدت إحداها لاستشهاد نجل القيادي في القسام الشهيد أيمن نوفل.