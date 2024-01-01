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نيويورك تايمز: لندن قد تسحب اعتراضها على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

الخميس 25 يوليو 2024 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز: لندن قد تسحب اعتراضها على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو



لندن /وكالات/

بعد فوز حزب العمل في الانتخابات البريطانية، ظهر القلق في تل ابيب من أن حكومة كير ستارمر لن تستمر في سياسات سلفه في السلطة ويبدو أن الأمور تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه بحلول نهاية الأسبوع الجاري، سيزيل ستارمر الاعتراضات التي قدمتها حكومة سوناك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويستند التقرير إلى مسؤولين تم إطلاعهما على المناقشات التي جرت في 10 داونينج ستريت.

وفقا لصحيفة التايمز، أعلنت لندن الأسبوع الماضي أنها ستستأنف تمويل الأونروا لأن الوكالة "اتخذت خطوات لضمان أعلى معايير الحياد.

وحسب التقرير، فإن الخطوتين تشيران إلى أن الحكومة تريد زيادة الضغط على نتنياهو وأن ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان، يريد أن يكون أكثر اهتماما بالمؤسسات القانونية الدولية من الولايات المتحدة.

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