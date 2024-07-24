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ماسك: نظام الاتصالات والانترنت "ستارلينك" يعمل حاليا في أحد مستشفيات قطاع غزة

الأربعاء 24 يوليو 2024 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماسك: نظام الاتصالات والانترنت "ستارلينك" يعمل حاليا في أحد مستشفيات قطاع غزة



واشنطن/سما/

أعلن رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، أن نظام الاتصالات والانترنت "ستارلينك" أصبح نشطا في أحد مستشفيات قطاع غزة.


وكتب ماسك في تغريدة على منصة "إكس": ستارلينك تنشط الآن في أحد مستشفيات غزة بدعم من المكتب الإعلامي في الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".


وبعد انقطاع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة في نوفمبر الماضي بسبب غارات إسرائيل، طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت للقطاع المحاصر.

ودشنوا وسما عبر منصة "إكس" أجبر ماسك على الرد على مطالباتهم بالوعد بإيصال الإنترنت الفضائي "ستارلينك" إلى غزة بعد تصدر هاشتاغ "starlink for gaza" منصات التواصل الاجتماعي.

وردا على ذلك أعلن ماسك عبر منصة "إكس" أن شركة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" ستوفر خدماتها في قطاع غزة لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا.

ثم عاد ماسك وتراجع عن تصريحه بأن شركة "ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.

وفي فبراير الماضي، كان قد ذكر موقع "والا" العبري أن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كاراي وافق على تشغيل عملاق الأقمار الصناعية "ستارلينك" في قطاع غزة وكذلك في المستشفى الميداني الإماراتي هناك.

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