شهداء وإصابات بينهم الصحفي محمد جاسر في مجازر إسرائيلية جديدة استهدفت منازل ومساجد بغزة..

غزة / سما /

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال، ليلة السبت، في سلسلة غارات شنتها طائرات إسرائيلية على منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عبر منصة “تلغرام”: “استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة عياد في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.

وأضاف: “استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة الشريحي بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء”.

كما شنت طائرة حربية إسرائيلية غارات على منزل لعائلة أبو جاسر بمنطقة العلمي في معسكر جباليا، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وعدد من الجرحى، بحسب الدفاع المدني.

هذا وأعلن كذلك عن استشهاد الصحفي محمد جاسر وزوجته وطفليه في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم شمالي قطاع غزة مما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى 161

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف طائرات إسرائيلية حربية منزل عائلة “البطران” بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان للأناضول أن طائرات إسرائيلية حربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان يعود لعائلة “أبو سدرة” بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

فيما قال مستشفى “العودة”، في بيان: “وصلنا 4 شهداء و15 جريحا إثر استهداف منزل قرب مسجد الطلاع من قبل الاحتلال بمخيم النصيرات”.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.