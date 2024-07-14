نتنياهو: هناك دلالات على أن عملية اغتيال الضيف نجحت ولكن..

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك دلالات مهمة على أن عملية اغتيال قائد "كتائب القسام" محمد الضيف نجحت ولكن لن أقول شيئا مؤكدا حتى نحصل على المزيد من المعلومات.

وأضاف نتنياهو في تصريحات للقناة "14" العبرية: "علينا زيادة الضغط وكلما ازداد سنحصل على صفقة تحرر أكبر عدد ممكن من المختطفين.

وأكد رئيس الوزراء أن الجيش احتل معبر رفح ومحور فيلادلفيا وموقفي الحازم يدفع حماس إلى المرونة.

من جهته، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لوي مساء الاثنين خلال لقاء مع الجالية اليهودية إنه "لا يستطيع تأكيد" ما إذا كان محمد الضيف رئيس الجناح العسكري لحركة حماس قد قتل بالفعل في الغارة الإسرائيلية في خان يونس يوم السبت لكن "هناك مؤشرات على أن الهدف قد تحقق".

وحاول الجيش الإسرائيلي القضاء على الضيف في غارة جوية في خان يونس يوم السبت قتل فيها نائبه وساعده الأيمن قائد لواء خان يونس التابع لحركة حماس رافع سلامة.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن عشرات المسلحين أصيبوا في المجمع الذي تعرض للهجوم.

ويقول الجيش إن هذا الإجراء كان يستعد له منذ فترة طويلة، وقد أصبح ممكنا بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من الشاباك والقيادة الجنوبية.