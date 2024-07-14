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العالم الهولندي يحذر العالم من الأيام الثلاثة القادمة..

الإثنين 15 يوليو 2024 01:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العالم الهولندي يحذر العالم من الأيام الثلاثة القادمة..



وكالات - سما-

 عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس يثير جدلاً واسعًا بتحذيراته المُخيفة من زلزال مُدمر قد يُنهي حياة آلاف المواطنين، إذ تصل شدته إلى 8 ريختر وفق توقعاته التي استند فيها إلى التغيرات التي تشهدها المنطقة.

وكتب هوجربيتس كلمته الشهيرة على موقع «X» المعروف سابقًا باسم «تويتر»: «كن على أهبة الاستعداد، تحسبًا لحالة الطوارئ»، وهذه الكلمات اشتهر بيها العالم الهولندي بعد تنبؤه بزلزال تركيا وسوريا المدمر.

وقال عالم الزلازل الهولندي: «يمكن أن يؤدي التقارب بين الاقتران الكوكبي والقمري بين القمر والزهرة والمريخ ونبتون إلى نشاط زلزالي أكبر، فهناك احتمال بنسبة 50-60% لزلزال أعلى من 7 إلى 8 درجات في الأيام القليلة المقبلة».

ويُدير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس مؤسسة بحثية تُعرف باسم SSGEOS» (Survey of Solar System Geometry)» تُركز على مراقبة هندسة الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

وأثارت توقعات وتحذيرات هوجربيتس جدلًا واسعًا حول العالم، إذ تربط نظريته بين اقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها «هندسة حرجة» تؤثر على الأرض، وتُسبب الزلازل، بينما يدافع هوجربيتس بشدة عن هذه النظرية، يرفضها العلماء بشكل قاطع.

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