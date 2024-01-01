انهيار المنظومة الصحية..عشرات آلاف الإصابات بالتهابات الكبد الوبائي بين نازحي غزة

غزة/سما/

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إصابة 71 ألفا و338 شخصا بالتهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح في مختلف أنحاء القطاع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد بأن أكثر من مليون و700 ألف فلسطيني أصيبوا بأمراض معدية نتيجة ظروف النزوح القاسية منذ بدء الحرب.

وقال إن 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة في القطاع يواجهون مخاطر كبيرة جراء منع الاحتلال دخول الأدوية اللازمة.

بدوره، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن 45 شاحنة مساعدات تدخل يوميا قطاع غزة، وذلك أقل بكثير مما يحتاجه القطاع المحاصر.

وأكد أنه لا بد من التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من 9 أشهر، وإلا "سيتم التضحية بجيل كامل من الشباب والأطفال" في غزة.