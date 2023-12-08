وزير "القنبلة النووية" الإسرائيلي يثير جدلا بشأن "احتلال سيناء"

القدس المحتلة/سما/

أثار وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي إلياهو، الجدل من جديد، عندما أعاد نشر تغريدة على منصة "إكس" تروج إلى "احتلال شبه جزيرة سيناء" في مصر.

ويدعو المنشور إلى شراء قميص مطبوع عليه ما يُفترض أنه خريطة لإسرائيل، بما في ذلك الضفة الغربية وغزة وسيناء، مزينا بشعار "الاحتلال الآن".

كما تحتوي التغريدة على رابط لموقع يبيع بضائع تحمل شعار "الاحتلال الآن"، ويدعو إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في سيناء وجنوب لبنان، وفي النهاية الأردن.

ويقول المنشور الأصلي الذي روج له إلياهو: "الشعب يطالب بالاحتلال! الاحتلال الآن!".

Amichai Eliyahu, a member of PM Netanyahu’s cabinet, retweets a post endorsing a website calling for “occupation now” in both Gaza and the Sinai Peninsula (part of Egypt).



The website states “ניפגש בתעלת סואץ” - which in English means “we will meet at the Suez Canal.” pic.twitter.com/vB6XpGuTe3 — Sam Sokol (@SamuelSokol) July 3, 2024

ولم يستجب المتحدث باسم الوزير لطلب التعليق، ولا المتحدث باسم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب أوتزما يهوديت اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه إلياهو.

كما رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق عندما سُئل عن رأيه في منشور الوزير.

والعام الماضي، كان لإلياهو تصريح مثير للجدل، حيث قال في مقابلة إذاعية إن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة خيار مطروح".

لكنه تدارك بعد فترة قصيرة، ونشر في حسابه الرسمي على منصة "إكس" توضيحات، جاء فيها أن تصريحه كان "مجازيا".