وزير "القنبلة النووية" الإسرائيلي يثير جدلا بشأن "احتلال سيناء"

أثار وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي إلياهو، الجدل من جديد، عندما أعاد نشر تغريدة على منصة "إكس" تروج إلى "احتلال شبه جزيرة سيناء" في مصر.

ويدعو المنشور إلى شراء قميص مطبوع عليه ما يُفترض أنه خريطة لإسرائيل، بما في ذلك الضفة الغربية وغزة وسيناء، مزينا بشعار "الاحتلال الآن".

كما تحتوي التغريدة على رابط لموقع يبيع بضائع تحمل شعار "الاحتلال الآن"، ويدعو إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في سيناء وجنوب لبنان، وفي النهاية الأردن.

ويقول المنشور الأصلي الذي روج له إلياهو: "الشعب يطالب بالاحتلال! الاحتلال الآن!".

Amichai Eliyahu, a member of PM Netanyahu’s cabinet, retweets a post endorsing a website calling for “occupation now” in both Gaza and the Sinai Peninsula (part of Egypt).



The website states “ניפגש בתעלת סואץ” - which in English means “we will meet at the Suez Canal.” pic.twitter.com/vB6XpGuTe3