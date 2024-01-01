مشاهد لاستخدام الاحتلال أسرى من غزة دروعا بشرية (فيديو)

غزة/سما/

بثت قناة الجزيرة القطرية مشاهد حصرية لاستخدام الاحتلال أسرى من غزة دروعا بشرية في عملية البحث عن المتفجرات والأنفاق.

وتظهر المقاطع أسيرين وقد ربط على أحدهما كاميرا مراقبة، وهما يتجولان في بنايات سكنية، بغرض استكشاف المكان، بينما يتحصن الجنود داخل دباباتهم.

كما تظهر الصور ربط أسرى بحبالٍ وإجبارهم على الدخول إلى نفق، فيما يسمع صوت أحد الأسرى يستنجد بالمقاومة.

وبحسب ما تظهر المشاهد، فقد شوهدت جثث لفلسطينيين قتلهم الاحتلال في أكثر من مكان.

واعتبرت حركة حماس، الأحد، استخدام الجيش الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة “جريمة حرب مكتملة الأركان”، داعية إلى محاكمته.



جاء ذلك في تصريح لعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، تعليقا على صور نشرتها قناة “الجزيرة” القطرية تظهر استخدام الجيش الإسرائيلي المعتقلين الفلسطينيين دروعا بشرية في غزة.



وقال الرشق: “استخدام جيش الاحتلال النازي، المعتقلين الفلسطينيين دروعاً بشرية خلال عملياته الإرهابية في قطاع غزة؛ جريمة حرب مكتملة الأركان”.



وأضاف: “ذلك يُعد انتهاكًا صارخا لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتارا بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية”.



وتابع الرشق: “تأتي جريمة الدروع البشرية لتضاف لسجل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي شملت كل أشكال الانتقام الوحشي مـن تجويع وإذلال وتنكيل”.



ولفت إلى أن من تلك الانتهاكات أيضا “الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية”.



وطالب الرشق محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية “بإضافة جرائم الدروع البشرية إلى ملف جرائم الحرب التي يُحاكم عليها قادة الاحتلال”.