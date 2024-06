يعرض لأول مرة.. فيديو جديد لاقتياد 3 أسرى إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، مقاتلي حماس وهم يقتادون 3 من الأسرى الإسرائيليين نحو قطاع غزة، يوم 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب ما نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد تم الحصول على الفيديو من "عائلات الأسرى الإسرائيليين".

ويظهر المقطع الأسرى الإسرائيليين هيرش غولدبرغ بولين، وأور ليفي، وإيليا كوهين، يتم اقتيادهم إلى شاحنة صغيرة، وقد ظهرت عليهم آثار دماء، قبل أن تنطلق بهم الشاحنة إلى غزة عبر طريق من حارة واحدة.

وتعد هذه اللقطات الجزء الثالث من مقاطع فيديو نشرت تباعا، أظهرت جانبا من التسلسل الزمني للأحداث التي وقعت صباح 7 أكتوبر.

Families of hostages Hersh Goldberg-Polin, Eliya Cohen, and Or Levy release video of their capture on October 7, pressuring Netanyahu to agree to a ceasefire deal that may bring their loved ones back home pic.twitter.com/4xMVplAyvv