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يعرض لأول مرة.. فيديو جديد لاقتياد 3 أسرى إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر

الإثنين 24 يونيو 2024 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
يعرض لأول مرة.. فيديو جديد لاقتياد 3 أسرى إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر



أظهر مقطع فيديو حصلت عليه وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، مقاتلي حماس وهم يقتادون 3 من الأسرى الإسرائيليين نحو قطاع غزة، يوم 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب ما نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد تم الحصول على الفيديو من "عائلات الأسرى الإسرائيليين".

ويظهر المقطع الأسرى الإسرائيليين هيرش غولدبرغ بولين، وأور ليفي، وإيليا كوهين، يتم اقتيادهم إلى شاحنة صغيرة، وقد ظهرت عليهم آثار دماء، قبل أن تنطلق بهم الشاحنة إلى غزة عبر طريق من حارة واحدة.

وتعد هذه اللقطات الجزء الثالث من مقاطع فيديو نشرت تباعا، أظهرت جانبا من التسلسل الزمني للأحداث التي وقعت صباح 7 أكتوبر.

وبحسب الصحيفة، فقد أظهر أحد الأجزاء الذي نشر قبل أشهر مقاتلي الفصائل الفلسطينية وهم يلقون قنابل يدوية على ملجأ كان يضم قرابة 29 شخصا، وكان غولدبرغ بولين وكوهين وليفي في نفس الموقع.

وأظهر الجزء الثاني، الذي تم نشره سابقا أيضا اقتياد غولدبرغ بولين من جانب مقاتلي حماس إلى شاحنة صغيرة، ممسكا بذراعه المربوطة بضمادة عند الكوع.

أما الجزء الثالث، الذي تم نشره الإثنين، فتبلغ مدته دقيقتين، وقد تم تشويش أجزاء منه وفقا لطلبات العائلات.

ويقول منتدى الرهائن والعائلات المفقودة في بيان: "الفيديو إدانة حادة للتخلي عن الرهائن، الذي استمر لمدة 262 يوما".

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