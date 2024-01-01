الاحتلال الاسرائيلي يواصل عدوانه ومجازره في قطاع غزة وينسف مربعا سكنيا في رفح

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٦٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة بشعة في خيام النازحين في مواصي رفح .

والقت قوات الاحتلال قنابل صوتية قرب مشفى الصليب الأحمر في المواصي وعندما خرج النازحون لرؤية ما حدث أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها ما ادى لوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

واعلن مشفى الصليب الأحمر وصول ٢٢ شهيدا و٤٦ جريحا نتيجة القصف المباشر لمحيطه فيما أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع العدد إلى ٣٠ شهيدًا و ٥٠ جريحًا استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي رفح.

ووصل إلى المشفى الأوروبي شهيدان من عائلة النحال اثر استهداف بخربة العدس شمال رفح.

ونسفت قوات الاحتلال مزيد من المنازل في الحي السعودي غرب رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال شرقي خان يونس ما ادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم اب ونجله.

غزة والشمال

وأغارت طائرات الاحتلال على عدة منازل في مدينة غزة ما خلّف أربعين شهيدا على الاقل خلال ٢٤ ساعة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة خمسة وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الإحتلال الإسرائيلي لشقتين سكنيتين تعودا لعائلتي "مشتهى وابو العطا" خلف مدرسة دير اللاتين في منطقة غزة القديمة وسط مدينة غزة .

وارتقى سبعة شهداء بينهم 5 من موظفي بلدية غزه اثناء أداء مهامهم في مقر لجنة الطوارئ في بلدية غزه بحوار ملعب اليرموك .

ووصل إلى المشفى المعمداني عشرة شهداء و ١٧ جريحا إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة صلاح بمخيم الشاطئ

وسط القطاع

وأغارت طائرات الاحتلال على منزل شرق شارع العشرين بمخيم النصيرات ما ادى لوقوع اصابات فيما استمرّت المدفعية الإسرائيلية في قصف شمال المخيم.

ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن مواصلة الاحتلال تدمير منازل إضافية في قرية المغراقة وسط القطاع.