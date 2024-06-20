نائب سابق لرئيس "الشاباك": مواجهة "حزب الله" مختلفة عن حرب غزة

القدس المحتلة/سما/

صرح يسرائيل حسون، النائب السابق لرئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك"، اليوم الخميس، بأن مواجهة "حزب الله" اللبناني مختلفة تماما عما يجري في قطاع غزة.



ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن الجنرال يسرائيل حسون، أن "حزب الله يعد منظمة مختلفة عما يجري من مواجهة لحركة حماس في غزة ولا يمكننا القضاء على هذا الحزب اللبناني".

وأضاف الجنرال الإسرائيلي أنه "لا يجب الكذب على أنفسنا بأنه عند دخولنا إلى لبنان ستكون لنا قدرة التغلب على حزب الله أو إخضاعه في "معركة استنزاف".

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وفي السياق نفسه، صرح وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأربعاء، أن الوضع في شمال "إسرائيل" (المنطقة الحدودية مع لبنان)، سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة، بحسب قوله.

ونشر غالانت عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه في نهاية تقييم للوضع أجراه في مقر القيادة الشمالية بمدينة صفد بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقائد القيادة الشمالية أوري غوردين، وقائد القوات الجوية تومر بار، فإن "قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة وتواصل الاستعداد ضد كل تهديد يأتي إلينا سواء في الدفاع أو الهجوم".



وجاءت تصريحات غالانت، في أعقاب تصريحات أدلى بها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، قال خلالها إن "دخول المقاومة إلى الجليل احتمال مطروح إذا قررت إسرائيل توسيع الحرب"، جاء ذلك في الاحتفال التأبيني الذي أقامه "حزب الله" تكريمًا للقائد الميداني، طالب عبد الله.



وأضاف نصر الله، أن "المقاومة حصلت على معلومات جديدة ودقيقة عن مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود"، وتابع: "المعركة في جبهتها اللبنانية قامت بدور كبير جداً وتلحق الخسائر المادية والمعنوية والنفسية بالعدو"، كما أكد أن "لدى المقاومة في لبنان ما يزيد عن احتياجاتها من العناصر البشرية حتى لو ذهبنا إلى الحرب الواسعة".