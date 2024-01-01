252 يوما من العدوان الاسرائيلي : عشرات الشهداء ونسف مربعات سكنية برفح والمغراقة

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٥٢ من الحرب مخلفة عشرات الشهداء وأعداد كبيرة من الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة وصل منها للمشافي ٣٠ شهيد و ١٠٥ اصابة ليترتفع عدد ضحايا الحرب الى ٣٧٢٣٢ شهيد و ٨٥٠٣٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

جنوب قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال عملية نسف المنازل في رفح جنوب قطاع غزة.

ودمرت ثلاث مربعات سكنية في مخيم الشابورة وسط رفح ومربع رابع بحي البرازيل شرق المدينة.

واستشهد مواطنان شمال حي تل السلطان غربي مدينة رفح بعد توجههما لتفقد منزلهما بالحي بعد تراجع الدبابات.

ونفذ الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي مستهدفا مناطق شرق ووسط مدينة رفح

وفي خان يونس استشهد شاب فلسطيني في قصف على منطقة الفخاري شرق المدينة.

غزة والشمال

وفي مدينة غزة ارتقى ١٤ مواطن في غارتين على منزلين وسط وغرب مدينة غزة.

واستشهد احد عشر مواطنا جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الشيخ بمنطقة النفق بغزة.

ومن بين الشهداء ثلاثة أطفال وثلاث سيدات وعدد كبير من الجرحى.

واستشهدت ثلاث سيدات بقصف منزل لعائلة البكري غرب غزة ويحوي نازحين من عائلة أبو عودة، من بين الشهداء حكيمة تعمل بمستشفى الأهلى العربي.

ويواصل جيش الاحتلال عملية توغل في جنوب المدينة بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي.

واستشهد مواطن واصيب اخرون في قصف نفذته طائرات كود كابير في شارع كشكو بالزيتون فيما استشهد اربعة مواطنين في حي الشجاعية شرق غزة.

وارتقى مواطن واصيب ثلاثة بقصف قرب ميناء مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد طفل واصيب عشرة مواطنين جراء قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة ابو جلامبو في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منطقة المغراقة ومحيط مفرق نتساريم شمال مخيم النصيرات بقطاع غزة.

وسمع دوي انفجارات ناجمة عن تدمير مربعات سكنية.