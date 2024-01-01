4 شهداء و14 مصابا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

غزة/سما/

ارتقى أربعة شهداء وأصيب 14 آخرون، بينهم 8 اطفال على الأقل، في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة غزة، فجر اليوم السبت.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا ماهولا في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة يعود لعائلة مهنا، ما أدى لارتقاء أربعة شهداء وإصابة 14 اخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي وقت سابق، استشهد خمسة مواطنين على الأقل، مساء يوم الجمعة، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة طافش في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين، وإلحاق دمار كبير بالمنزل والمنازل المجاورة.

وأضافت أن شهيدا ارتقى بقصف لطيران الاحتلال على منازل المواطنين شمال مدينة رفح.

وأصيب عدة أطفال أثناء لعبهم داخل حي الزيتون بمدينة غزة، عقب إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة عليهم.

وأعلنت مصادر طبية أن هناك عشرات جثث الشهداء ملقاة في شوارع مدينة رفح، بالإضافة إلى مصابين لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم جراء استمرار القصف.

وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت مستشفى الكويت التخصصي في رفح، المُخلى والخارج عن الخدمة، ما تسبب باندلاع حريق في أجزاء كبيرة منه.

وأوضحت المصادر أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثماني شهيدين متحللين ومجهولي الهوية من مفرق أبو عفانة داخل حي البرازيل في رفح.