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شاهد: نواب بالبرلمان الفرنسي يشكلون علم فلسطين خلال جلسة للجمعية الوطنية

الثلاثاء 04 يونيو 2024 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: نواب بالبرلمان الفرنسي يشكلون علم فلسطين خلال جلسة للجمعية الوطنية



باريس/سما/

شكل نواب من اليسار في البرلمان الفرنسي خلال جلسة يوم الثلاثاء العلم الفلسطيني وذلك على خلفية إنزال أقصى عقوبة على البرلماني سيباستيان ديلوغو لحمله علم فلسطين في الجمعية الوطنية.

كما رفعت النائبة راشيل كيكي من حزب "فرنسا الأبية" اليساري، علم فلسطين أثناء جلسة لطرح أسئلة موجهة إلى الحكومة، علما أن أحد أفراد الأمن تدخل وأخذ العلم من النائبة.

وردا على ذلك قررت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه تعليق الجلسة، مؤكدة أن مكتب الجمعية سيبحث العقوبة اللازمة على هذا التصرف.


وهذه الواقعة هي الثانية التي تحدث داخل البرلمان الفرنسي، بعدما رفع النائب سيباستيان ديلوغلو العلم الفلسطيني أثناء جلسة لطرح الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، حيث اعتبر النائب ديلوغلو أن رد رئيس الوزراء على النائبة سيريل شاتلان ثم رد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية على النائبة ألما دوفور بشأن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية "غير مرض"، الأمر الذي أدى إلى تعليق الجلسة واستبعاد النائب لمدة 15 يوما.

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