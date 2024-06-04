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بالفيديو: سطو مسلح على بنك في بيت لحم

الثلاثاء 04 يونيو 2024 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: سطو مسلح على بنك في بيت لحم



رام الله/سما/

نفذ مسلحون، اليوم الثلاثاء، عملية سطو مسلح على بنك في بلدة دار صلاح قضاء بيت لحم في الأراضي الفلسطينية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم تنفيذ سطو مسلح على فرع أحد البنوك في بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تواجدت في مكان وقوع الحادثة بشكل مباشر، وباشرت تحقيقاتها بعد جمع التسجيلات وأشرطة الفيديو والبصمات للبحث عن الفاعلين، وتحويلهم إلى القضاء.

ووفق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أظهر قيام أحد منفذي عملية السطو بالاختباء خلف مركبة لا تحمل لوحة أرقام وملثم، حيث أقدم على إطلاق النار على موظف بالبنك.

وفي وقت لاحق، تمكنت الشرطة والأجهزة الأمنية، وبعد مطاردة في جبال برية بيت لحم من القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم في مشاركته في جريمة السطو، فيما تم التعرف على هوية المشاركين الآخرين وجاري ملاحقتهم.

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