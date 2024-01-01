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ضابط إسرائيلي سابق: إيجاد بديل لحماس في غزة لن ينجح ومن يتعاون مع اسرائيل يعتبر عميلاً

الإثنين 03 يونيو 2024 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي سابق: إيجاد بديل لحماس في غزة لن ينجح ومن يتعاون مع اسرائيل يعتبر عميلاً



القدس المحتلة/سما/

استبعد الضابط السابق في الاستخبارات الإسرائيلية "مايكل ميلشتاين" أن تنجح إسرائيل في إيجاد بديل محلي يحل محل حركة حماس كسلطة حاكمة في قطاع غزة، مشيرا إلى محاولات سابقة فاشلة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ميلشتاين، وهو محلل متخصص في الشؤون الفلسطينية بجامعة تل أبيب، قوله إنه لا يوجد أي فاعلين محليين لديهم الجرأة الكافية ليطرحوا أنفسهم بديلا لحركة حماس لإدارة القطاع.

وتابع أنه رغم أن حماس تعرضت لأضرار جسيمة خلال الأشهر الثمانية الماضية فإن تأثيرها لا يزال قويا على أهالي قطاع غزة.

وأشار ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق إلى فشل محاولات قامت بها إسرائيل في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لفرض نموذج حكم كالذي تسعى إليه الآن عبر التمكين لكيانات عشائرية أو قادة محليين، لتنتهي هذه المحاولات بشكل مأساوي، وفق تعبيره.

وقال ميلشتاين إن هؤلاء الذين يقبلون التعاون سيعتبرهم الفلسطينيون عملاء، مضيفا أنه ما لم تبق إسرائيل على وجود دائم في غزة فإن هذه "القوى البديلة" التي تحاول تشكيلها لتحل محل حركة حماس ستكون بالغة الهشاشة.

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