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حصيلة ثقيلة لعدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة

السبت 01 يونيو 2024 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة ثقيلة لعدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن أكثر من 10 آلاف جندي في الجيش الإسرائيلي يعانون من إصابات جسدية ونفسية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي مصاب، (ما بين إصابات جسدية ونفسية)، منذ بداية الحرب على غزة".

وأشار المحلل العسكري عمير ربابورت في صحيفة "ماكور ريشون" العبري إلى مقتل مئات الجنود والضباط في الحرب الحالية، كما أن عدد الجنود المصابين كبير، ويوجد حاليا 10 آلاف جندي معاق وكثيرون بينهم شُخصت أمراضهم على أنها "معاناة نفسية".

وأضاف أن عددا كبيرا من الجنود يعاني من أعراض ما بعد الصدمة، "والوسيلة الأكثر نجاعة حاليا هي محادثات مع علماء نفسيين يترددون بأعداد كبيرة إلى قواعد الجيش الإسرائيلي حول قطاع غزة وأحيانا عند الحدود الشمالية، ويجرون محادثات مع الجنود قبل المعارك وبعدها".

وأوضح المحلل في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أن "شعبتي العمليات والقوى البشرية تواجه حالات اضطرارية، لم يتوقع شدتها أحد. فحرب استنزاف طويلة كهذه لم تكن متوقعة في سيناريوهات الحرب، وتجلب ضغوطات بمستوى غير معقول".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.

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