  1. الرئيسية
  2. مقالات

أين أثرياء فلسطين من المجاعة في غزة؟

السبت 01 يونيو 2024 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أين أثرياء فلسطين من المجاعة في غزة؟



كتب ابراهيم ابراش :


المليونيرات والمليارديرات اليهود عبر العالم يشكلون أهم مصادر القوة الناعمة لإسرائيل من خلال ما يقدمونه من أموال لدعم المجهود الحربي وتمويل المشاريع الاستيطانية وامتلاك وسائل الإعلام وتوجيهها لخدمة دولتهم والتأثير على أصحاب القرار في واشنطن والغرب عموما، فأين نظراؤهم من العرب والمسلمين والفلسطينيين مما يجري من حرب ابادة وتجويع ضد الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة؟
سيكون من نافلة القول الحديث عن المليارديرات العرب والمسلمين لأنهم لن ينفعوا حتى شعوبهم في حالة تعرضها لكوارث طبيعية أو أزمات داخلية، ولكن أين أصحاب الملايين والملايير الفلسطينيين في الوطن والشتات وعددهم بالآلاف وخصوصا الذين راكموا ثرواتهم داخل مناطق السلطة مستفيدين من تسهيلات كانت تقدمها السلطة أو من مشاريع بمشاركة مع رأسماليين اسرائيليين، أيضا الذين راكموا ثروات في الخارج كانت خميرتها الأولى ما نهبوه من أموال الشعب الفلسطيني أو موظفين اسم فلسطين والتعاطف مع الشعب الفلسطيني، أيضاً أغنياء ومليونيرات الأنفاق ومن راكموا الملايين من خلال جمع التبرعات في الخارج باسم الشعب الفلسطيني وكانت تدخل عبر الأنفاق أو تبييض الأموال في غزة؟
في قطاع غزة مجاعة حقيقية يخفف وطأتها بعض المحسنين بتمويل (تكيات) أو كوبونات أو تحويلات مالية بسيطة، ولكننا لا نسمع عن مساعدات سواء كانت تمويل (تكية) أو مركز إيواء أو توزيع خيام يقدمها المليونيرات الفلسطينيين؟ ولا داعي لذكر أسمائهم الآن، وهؤلاء ستتصدر اسماؤهم نشرات الأخبار عندما يتم الحديث عن بداية الإعمار وتدفق الملايين
Ibrahemibrach1@gmail.com
كل التفاعلات:
٦٢أماني أبوعودة، ود. أبو محمد الللي و٦٠ شخصًا آخر
المليونيرات والمليارديرات اليهود عبر العالم يشكلون أهم مصادر القوة الناعمة لإسرائيل من خلال ما يقدمونه من أموال لدعم المجهود الحربي وتمويل المشاريع الاستيطانية وامتلاك وسائل الإعلام وتوجيهها لخدمة دولتهم والتأثير على أصحاب القرار في واشنطن والغرب عموما، فأين نظراؤهم من العرب والمسلمين والفلسطينيين مما يجري من حرب ابادة وتجويع ضد الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة؟
سيكون من نافلة القول الحديث عن المليارديرات العرب والمسلمين لأنهم لن ينفعوا حتى شعوبهم في حالة تعرضها لكوارث طبيعية أو أزمات داخلية، ولكن أين أصحاب الملايين والملايير الفلسطينيين في الوطن والشتات وعددهم بالآلاف وخصوصا الذين راكموا ثرواتهم داخل مناطق السلطة مستفيدين من تسهيلات كانت تقدمها السلطة أو من مشاريع بمشاركة مع رأسماليين اسرائيليين، أيضا الذين راكموا ثروات في الخارج كانت خميرتها الأولى ما نهبوه من أموال الشعب الفلسطيني أو موظفين اسم فلسطين والتعاطف مع الشعب الفلسطيني، أيضاً أغنياء ومليونيرات الأنفاق ومن راكموا الملايين من خلال جمع التبرعات في الخارج باسم الشعب الفلسطيني وكانت تدخل عبر الأنفاق أو تبييض الأموال في غزة؟
في قطاع غزة مجاعة حقيقية يخفف وطأتها بعض المحسنين بتمويل (تكيات) أو كوبونات أو تحويلات مالية بسيطة، ولكننا لا نسمع عن مساعدات سواء كانت تمويل (تكية) أو مركز إيواء أو توزيع خيام يقدمها المليونيرات الفلسطينيين؟ ولا داعي لذكر أسمائهم الآن، وهؤلاء ستتصدر اسماؤهم نشرات الأخبار عندما يتم الحديث عن بداية الإعمار وتدفق الملايين
Ibrahemibrach1@gmail.com
 

الأكثر قراءة اليوم

حماس ترد على خطة بايدن لوقف الحرب

بايدن يعرض مقترحا "شاملا" لوقف الحرب في غزة

الرئيس الأمريكيّ الأكثر صهيونيّةً زعزع اسرائيل وكشف تلاعب وكذب نتنياهو بالصوت والصورة..

مكتب نتنياهو يرد على خطاب بايدن

مدير CIA راجع اقتراح الهدنة الذي قبلته حماس.. ولهذا السبب تم تسريب اسم المفاوض المصري

غالانت يضع شرطا لفتح معبر رفح

وزير إسرائيلي سابق: "إسرائيل" على حافة هزيمة استراتيجية.. لماذا يجب قبول صفقة أسرى؟

الأخبار الرئيسية

السيسي: نحذر من خطورة استمرار العمليات الإسرائيلية برفح وانعكاساتها على الأمن الإقليمي ويجب وقف الحرب ومنع توسعها

استشهاد 95 فلسطينيًّا بـ5 مجازر إسرائيلية في غزة وتضرّر مركز تجاري بكريات شمونة ..

الرئيس الأمريكيّ الأكثر صهيونيّةً زعزع اسرائيل وكشف تلاعب وكذب نتنياهو بالصوت والصورة..

خطة بايدن ..خريطة طريق!غامضة رفضتها إسرائيل ورحبت بها “حماس”

image-1707032793

وزير إسرائيلي سابق: "إسرائيل" على حافة هزيمة استراتيجية.. لماذا يجب قبول صفقة أسرى؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية