مظاهرات أمام البيت الأبيض احتجاجاً على الدعم الأمريكي للمجازر الإسرائيلية في غزة

واشنطن/سما/

تظاهر الآلاف من المتضامنين مع فلسطين أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجاً على الغارات الإسرائيلية الدموية على خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وتواطؤ الإدارة الأمريكية مع الكيان الإسرائيلي.

واحتشد المتظاهرون أمام البيت الأبيض وهم يهتفون “فلسطين حرة” و” أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.

وطالب المحتجون بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “فلسطين حرة”، “أوقفوا كل التمويل الأمريكي للفصل العنصري الإسرائيلي”، “كل العيون على رفح” و”أوقفوا هذه المذبحة”.

وشارك في الاحتجاج العديد من الجماعات التقدمية والمنظمات المتضامنة مع فلسطين، بما في ذلك “حركة الشباب الفلسطيني” و”حزب الاشتراكية والتحرير” وحزب ” ميرلاند من أجل فلسطين”.

وانتقد المتظاهرون الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعم الحرب الإسرائيلية على غزة عسكريا وماليا وسياسياً، ولكن البيت الأبيض قال بصراحة إنه سيواصل دعم إسرائيل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه “لم يحدث خلال الفترة من الأحد إلى الثلاثاء ما يدفع الولايات المتحدة لسحب المساعدات العسكرية من إسرائيل”.

وأضاف “الولايات المتحدة لا تغض الطرف عن الضحايا في رفح”، كما زعم أن واشنطن تشعر بارتياح لوجود “تحقيق شامل سيسهم في تجنب حوادث مؤسفة في المستقبل”.

وبعد مرور سبعة أشهر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد الولايات المتحدة مظاهرات أوسع مطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين الذين ارتقى منهم 36171 شهيداً معظمهم من النساء والأطفال.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المتظاهرين خلال الأيام المقبلة في مسيرات تضامنية مع فلسطين بجميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على المجازر الإسرائيلية المتواصلة على رفح.