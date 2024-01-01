بالأسماء.. أكثر من 21 شهيداً في قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في رفح

رفح/سما/

أفادت مصادر محلية وطبية مساء يوم الثلاثاء، باستشهاد أكثر من 21 مواطنا على الأقل في ما وصف بأنه «مجزرة جديدة» قصفت فيها إسرائيل خيام النازحين في مواصي رفح بقطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن هناك حرائق مستمرة في رفح الفلسطينية جراء القصف الوحشي الذي ينفذه جيش الاحتلال على مناطق مختلفة بالمدينة"، لافتة إلى سقوط شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين قرب المستشفى الأمريكي الميداني بمنطقة المواصي في رفح الفلسطينية.

وقالت هيئة الدفاع المدني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستودع أخشاب بجوار المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية.

كما أفادت الأنباء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفًا مدفعيًا على منطقة المشروع شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وأكد الدفاع المدني في غزة أنه الآليات العسكرية والإغلاق الجوي للطائرات المسيرة منع وصول الطواقم لإخماد حريق مستودع الأخشاب برفح الفلسطينية.

اسماء شهداء مجزرة المواصي شمال المستشفى الأمريكي غربي رفح:

1- إبراهيم خليل إبراهيم الغفاري

2- رباب حسام عبد العبسي

3- عبد العزيز عبد القادر ابو الكاس

4- امير اشرف نصار

5- عبد المنعم محمد العبسي

6- صالح إبراهيم صالح الهمص

7- بيسان إبراهيم صالح الهمص

8- جبر عبد القادر العبسي

9- فاطمة محمود العبسي

10- سماح محمود العبسي

11- سمر محمود عبد القادر ابو الكاس

12- سحر نصار

13-رهف العبسي

14- لين جبر ابو سالم

15- اشرف محمد علي

16- احمد عبد الكريم الطويل

17- نورة جبر القيسي

18- هالة محمد القيسي

19- رغد نصار

20- الهام عبد القادر ابو سالم

21- دعاء جبر ابو سالم

وأصبحت منطقة المواصي، وهي شريط ساحلي ضيق يمتد من رفح جنوباً حتى خان يونس إلى الشمال منها، أحد أهم الوجهات التي يقصدها العائدون من رفح، بعد أن أصدرت إسرائيل أمرا بالإخلاء لمناطق في رفح إلى تلك المنطقة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد شهود عيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» «تمركز» دبابات إسرائيلية وسط مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وسط أنباء عن قتال عنيف مع مقاتلي حركة «حماس».

وكانت إسرائيل قد شنت هجوماً برياً على رفح حيث يتواجد 1.4 مليون مدني فلسطيني مطلع الشهر الجاري. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إن حوالي مليون مدني نزحوا من المدينة بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء.

وسيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي مع مصر.