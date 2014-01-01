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اعتقالات في الضفة

الأحد 26 مايو 2024 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات في الضفة



الضفة الغربية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت الشابين عبد الله أحمد زعول (20 عاما)، وزكي تيسير زعول (20 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما في حوسان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال شابين من مخيم جنين والحقت خرابا ودمارا في البنية التحتية.

كما اعتقلت طفلا وشابا من قرية جلبون شمال شرق جنين هما الطفل طاهر شحادة أبو الرب، والشاب عبد الرحمن أحمد أبو الرب بعد اقتحام جلبون.

ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين هم عبد شفيق غيث، والشقيقين عدي ووديع سامر الأطرش، وأبو محمد السلايمة.

وأصيبت طفلة بجروح، إثر اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة غاز سام داخل مركبة عائلتها في مدينة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد محمود النعامين أثناء رعايته للماشية بمنطقة واد ماعين بمسافر يطا، فيما سرق مستوطنون رأس ماشية بمسافر يطا.

#اعتقالات #الضفة الغربية #الاحتلال

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