كلمة مرتقبة لأبو عبيدة وردود واسعة (شاهد)

غزة/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عن كلمة مرتقبة للناطق العسكري باسمها خلال الساعات القادمة.



ولم تذكر كتائب القسام في بيانها المقتضب، أي تفاصيل إضافية بشأن الكلمة المرتقبة للناطق باسمها أبو عبيدة، فيما أثار البيان ردودا واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاحقا قالت كتائب القسام: "بعد قليل.. الساعة 12:30 AM .. كلمة صوتية للناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" عبر قناة الجزيرة الفضائية."



و قال مغردون: "أول مرة سيظهر فيها أبو عبيدة في هذا التوقيت منذ بداية الحرب"، فيما توقع آخر أن "تحمل أمرا جديدا وهاما".

