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البيت الأبيض: بايدن يجري محادثات مع السيسي وتميم للتوصل لوقف إطلاق نار بغزة

الجمعة 17 مايو 2024 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: بايدن يجري محادثات مع السيسي وتميم للتوصل لوقف إطلاق نار بغزة



واشنطن / وكالات /

تحدث البيت الأبيض، عن مساع يبذلها الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.



ذكر ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال لقائه الأربعاء، سفراء دول لديها محتجزون بقطاع غزة.

وقال سوليفان إن بايدن يجري محادثات بالخصوص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

والأربعاء، التقى سوليفان سفراء ورؤساء بعثات 17 دولة لديها "رهائن" في غزة، وفق ما ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، الخميس.

وحضر الاجتماع دبلوماسيون من الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة.

وأكد سوليفان للسفراء انخراط بايدن مع نتنياهو وأمير قطر والرئيس المصري في محادثات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بغزة.

وبحثت المجموعة دعوة جماعية لحماس من أجل الإفراج الفوري عن "الرهائن"، وسبل إنهاء الأزمة، حسب المصدر نفسه.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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