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الحكم بالسجن المؤبد على فلسطيني ارتكب جريمة طعن في قطار بألمانيا

الأربعاء 15 مايو 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بالسجن المؤبد على فلسطيني ارتكب جريمة طعن في قطار بألمانيا



برلين/سما/

أصدرت محكمة ألمانية اليوم الأربعاء حكما بالسجن المؤبد على فلسطيني ارتكب جريمة طعن على متن قطار شمالي ألمانيا في يناير من العام الماضي.


وقالت وكالة DPA الألمانية إن محكمة الولاية في اتسهويه أدانت الفلسطيني البالغ من العمر 34 عاما ونشرت اسمه الأول فقط "إبراهيم" تماشيا مع لوائح الخصوصية الألمانية، بتهمة القتل والقتل المتعمد.

وأضافت أن المحكمة خلصت إلى أنه طعن بشكل مميت مراهقين اثنين وأصاب 4 ركاب آخرين بشكل خطير في 25 يناير عام 2023 ببلدة بروكستيدت شمالي ألمانيا.

وقدم خبير نفسي شهادته خلال المحاكمة موضحا أن المتهم الذي ولد في غزة ووصل إلى ألمانيا عام 2014، أظهر أعراضا ذهانية فضلا عن اضطراب ما بعد الصدمة، لكن يمكن محاسبته جنائيا عن تصرفاته.

كان محققون قالوا إن الرجل له سجل جنائي وكان محتجزا على ذمة المحاكمة في قضية أخرى قبل الإفراج عنه بأيام قبل الهجوم.

وبسبب خطورة القضية، لا يبدو أنه سيكون مؤهلا للخروج من السجن بعد 15 عاما كما هو الحال عادة في ألمانيا.

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