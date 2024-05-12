بوتين يغير وزير الدفاع ويبقي على لافروف

موسكو/وكالات/

أعلن مجلس الاتحاد الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح إقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو، فيما سيبقي على وزير خارجيته المخضرم سيرغي لافروف.

وقالت وكالة نوفوتسي الرسمية إن مجلس الاتحاد الروسي استقبل قائمة المرشحين الذين اقترحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناصب رؤساء عدد من الوزارات والإدارات الفيدرالية.

​​​​​و اقترح بوتين تعيين أندريه ريموفيتش بيلوسوف وزيرا للدفاع، مكان الوزير الحالي سيرغي شويغو.

كما اقترح بوتين تعيين سيرغي إيفغينيفيتش ناريشكين مدير جهاز المخابرات الخارجية، وتعيين فلاديمير ألكسندروفيتش كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين قرر أن يكون على رأس وزارة الدفاع الروسية مدني، وذلك لتكون الوزارة منفتحة على التجديد والأفكار الرائدة.

وشغل بيلوسوف منذ 21 يناير 2020 منصب النائب الأول لرئيس وزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 19 مايو 2020، شغل منصب رئيس الحكومة بالنيابة.

القائمة الكاملة للمرشحين هي كما يلي:

وزير الدفاع : بيلوسوف أندريه ريموفيتش

وزير الداخلية : كولوكولتسيف فلاديمير الكسندروفيتش

وزير الدفاع المدني وحالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث : ألكسندر فياتشيسلافوفيتش كورينكوف

وزير الخارجية : سيرغي فيكتوروفيتش لافروف

وزير العدل: تشويتشينكو كونستانتين أناتوليفيتش

مدير جهاز المخابرات الأجنبية : سيرجي إيفجينيفيتش ناريشكين

مدير جهاز الأمن الفيدرالي : ألكسندر فاسيليفيتش بورتنيكوف

مدير الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني : زولوتوف فيكتور فاسيليفيتش

مدير جهاز الأمن الفيدرالي : ديمتري فيكتوروفيتش كوشنيف

رئيس المديرية الرئيسية للبرامج الخاصة للرئيس : ألكسندر ليونيدوفيتش لينز

