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فيديو: أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية متأثرة بقصف الاحتلال على غزة

الثلاثاء 07 مايو 2024 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية متأثرة بقصف الاحتلال على غزة



غزة/سما/

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" وفاة الأسيرة الإسرائيلية جودي فانشتاين (70 عاما) متأثرة بجراحها التي أصيبت بها بعد قصف مكان احتجازها قبل شهر.

 

وقال أبو عبيدة في بيان على "تلغرام": "وفاة الأسيرة الصهيونية جودي فانشتاين 70 عاما متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر".

وأضاف: "لقيت مصرعها لاحقا لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة والجدير ذكره أن القتيلة أصيبت بجراح بالغة في 7 أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز".

كما نشرت قناة "كتائب القسام" على "تلغرام" فيديو يظهر القصف الإسرائيلي للقطاع وأرفقته بعبارة "تدمير جيشكم للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة ومقتل أسراكم وهذا ما يعانيه شعبنا".

 
 
 
 

ونشرت العبارة نفسها باللغتين الإنكليزية والعبرية أيضا.

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