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اسرائيل: السعودية مهتمة بطائرة F-15 EX

الأحد 05 مايو 2024 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: السعودية مهتمة بطائرة F-15 EX



القدس / سما /

طرحت اسرائيل طائرة F-15 EX على المملكة السعودية لشرائها، حيث قالت مصادر عبرية إن السعودية تهتم بميزتين أساسيتين رئيسيتين لطائراتهم المقاتلة وهي القدرة على حمل أكبر قدر ممكن من الأسلحة والقدرة على العمل بشكل مستمر لفترة طويلة.

وأفادت مصادر عبرية أن الطائرة تتنافس في السعودية مع شركتين أوروبيتين مصنعتين: طائرات رافال من داسو وطائرة يوروفايتر تايفون الأوروبية.

وأشارت المصادر الى أن القوات الجوية الملكية السعودية تمتلك حاليا 84 طائرة من طراز F-15SA، وهو الطراز الأكثر تقدما حتى ظهور EX، بالإضافة إلى 68 طائرة من طراز F-15S، الطراز الأقدم الذي تم ترقيته في المملكة العربية السعودية.

#اسرائيل #طائرة F-15 EX #السعودية

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