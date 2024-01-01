الجهاد: ما أدلت به الأجهزة الأمنية حول اغتيال أبو الفول هو ادعاء كاذب وباطل

غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الحاج موسى، إن ⁠ما أدلت به الأجهزة الأمنية في رام الله، فيما يتعلق بعملية اغتيال المجاهد الشهيد أحمد أبو الفول، هو ادعاء كاذب وباطل.

وأضاف موسى في تصريح صحفي، يوم الخميس، أن "⁠ما أدلى به الناطق باسم الأجهزة الأمنية رام الله، بخصوص عملية الاغتيال الآثمة والجبانة بحق المجاهد الشهيد أحمد أبو الفول، التي نفذها أفراد في الأجهزة الأمنية، هو ادعاء كاذب وباطل ومحاولة للتنصل من المسؤولية"، مشدداً على أن "الشهيد لم يكن مسلحاً، ولم يكن هناك تبادل لإطلاق النار".

وأكد أن هذه الجريمة تتعارض مع كل المفاهيم الوطنية، وهدفها تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني الذي تُشن عليه حرب إبادة خدمة لأجندة صهيونية مشبوهة.

ودعا موسى إلى وقفة وطنية من كافة قوى الشعب الفلسطيني لوضع حد لهذه الأجهزة وكبح جماحها.