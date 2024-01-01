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الجبهة الشعبية تُحذر بريطانيا من نشر قوات لها في قطاع غزة

الأحد 28 أبريل 2024 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية تُحذر بريطانيا من نشر قوات لها في قطاع غزة



غزة / سما /

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بريطانيا أو أي دولة أخرى، من نشر قوات لها على أرض أو ساحل قطاع غزة، مؤكدةً أنه سيتم التعامل مع هذه القوات على أنها قوات احتلال "وستكون أهدافاً مشروعة للمقاومة".

وقالت الجبهة الشعبية في تصريح صحفي لها اليوم الأحد: "شعبنا لن ينسى الجريمة الكبرى التي ارتكبتها بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني بمساهمتها الرئيسية في إنشاء الكيان الصهيوني، بعد إصدار وعد بلفور المشؤوم".

ونوهت إلى أن بريطانيا "مستمرة حتى اليوم" في دعم الاحتلال وجرائمه؛ "لذلك فإن شعبنا سيتعامل مع بريطانيا بأنها طرف معادي وقوة احتلال".

وأوضحت أن تبريرات بريطانيا بنشر هذه القوات للمساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ممر بحري جديد حسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، "كذبة لا تنطلي على أحد".

وأكملت: "وهي مبرر لتواجد قوات عسكرية على الأرض بشكلٍ دائم لأهدافٍ استعمارية خبيثة ولحماية أمن الكيان الصهيوني، وهوما يعيه شعبنا ومقاومته جيداً".

وتعهدت الجبهة الشعبية، بأن المقاومة ستتصدى لأي تواجد أو تدخل من أي دولة أو قوات عسكرية غازية تحت مسميات إنسانية وإغاثية.

وختمت بيانها: "من يريد إغاثة الشعب الفلسطيني عليه أن يضغط من أجل وقف العدوان وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الإغاثية عبر المعابر الرسمية في القطاع وتحت إدارة وإشراف فلسطيني".

#غزة #الجبهة الشعبية

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