مقاومون يخطفون الأنظار.. فيديو لقصفهم جيش الاحتلال وهم يرتدون قميص فريق الزمالك

غزة/سما/

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024، مقطع فيديو يظهر مقاتلي كتائب الشهيد أبو عـلي مصطفى وهم يرتدون قميص فريق الزمالك المصري لكرة القدم، أثناء قصفهم حشوداً لجيش الاحتلال وسط غزة.

وحظي مقطع الفيديو الذي بثته الكتائب بمشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في مصر، وأنصار الفريق العريق، فيما اعتبر عدد من أنصار النادي بأن ارتداء أفراد المقامين لقميص النادي هو "شرف للزمالك".

دعم جماهير الزمالك لغزة

يأتي هذا المقطع بعد أسابيع من تعبير جماهير الزمالك المصري عن دعمها الكبير لغزة، ومعارضتها تعاقد إدارة النادي مع شركة كوكا كولا، لدعمها الاحتلال.

فقد أشعلت جماهير فريق الزمالك المصري المدرجات بهتافاتهم ضد شركة "كوكا كولا"، وذلك خلال مباراة نهائي السوبر المصري للكرة الطائرة رجال مع الأهلي، الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، وهو ما لاقى أيضاً تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخصت جماهير الفريق المصري شركة كوكا كولا بالهتافات بسبب تقارير تحدثت عن قرب اتفاق رعاية تقدمه الشركة للفريق، في الوقت الذي تواجه فيه منتجات كوكا كولا مقاطعة شعبية واسعة في مصر، ودول عربية وعالمية، لدعمها الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حربه على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

وامتلأت الصالة بهتاف الجمهور: "مشروب الدم مش عايزين، في المقاطعة مكملين".