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الصين تدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

الجمعة 12 أبريل 2024 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة



رام الله / سما /

قالت الصين إنها تدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

 

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، اليوم، في معرض ردها على سؤال عن موقف الصين من عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

 

وأضافت ماو، أن "الصراع المستمر والأزمة الإنسانية الحادة الناجمة عنه، دليلان آخران على أن السبيل الوحيد لإنهاء تلك الحلقة المفرغة من الصراع هو التنفيذ الكامل لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ومعالجة الظلم التاريخي الذي عاناه الفلسطينيون منذ فترة طويلة".

 

وكانت فلسطين طلبت رسمياً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعادة النظر في طلبها الحصول على عضوية الأمم المتحدة الكاملة المقدم في عام 2011.

 

واجتمع مجلس الأمن في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وأحال طلب فلسطين على لجنة قبول الأعضاء الجدد لمداولاته.

#الصين #فلسطين #الامم المتحدة

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