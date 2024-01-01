فيديو: إمام مسجد عراقي يغمى عليه خلال دعائه بحرقة لغزة

بغداد/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيخ عراقي أثناء إمامته لصلاة التراويح في أحد مساجد مدينة الموصل، حيث أغمي عليه وهو يبكي بحرقة خلال دعائه لأهل غزة.

وفي الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ابتهل إمام جامع الحق في الموصل وتوجه بالدعاء لله لكي يرحم أمة المسلمين، ويرفع عنها البلاء، داعيا المولى أن يرسل الغوث والفرج لغزة، ويحقن دماء أهلها ويكتب لهم الفرج القريب.

وقد استرسل الشيخ في دعاء ليلة الـ27 من شهر رمضان، والمعروفة بليلة القدر، بانفعال شديد، وبدا في المقطع تهدج صوته بالبكاء، وبكاء المصلين من خلفه، رافعا يديه في استحضار واضح، ثم ما لبث أن بدأ في فقدان توازنه من شدة التأثر، إلى أن سقط مغشيا عليه، ليحاول المصلون بعد ذلك إسعافه واستكمال إمامة الصلاة من بعده بالحاضرين.

وفي نهاية الدعاء، الذي ردده الإمام بانفعال وخشوع، قال: "إلهنا.. انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم انصر عبادك المحاصرين في غزة، قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت".

وتابع: "اللهم أنت المجيب وهم المضطرون.. اللهم ارفع عنهم البلاء، وأنزل عليهم السكينة.. اللهم انتقم للدماء التي أريقت، وللأنفس التي أُزهِقَت، وللأعراض التي انتهكت، وللمساجد التي هدمت".