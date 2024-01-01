  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو: إمام مسجد عراقي يغمى عليه خلال دعائه بحرقة لغزة

الإثنين 08 أبريل 2024 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إمام مسجد عراقي يغمى عليه خلال دعائه بحرقة لغزة



بغداد/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيخ عراقي أثناء إمامته لصلاة التراويح في أحد مساجد مدينة الموصل، حيث أغمي عليه وهو يبكي بحرقة خلال دعائه لأهل غزة.

وفي الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ابتهل إمام جامع الحق في الموصل وتوجه بالدعاء لله لكي يرحم أمة المسلمين، ويرفع عنها البلاء، داعيا المولى أن يرسل الغوث والفرج لغزة، ويحقن دماء أهلها ويكتب لهم الفرج القريب.

وقد استرسل الشيخ في دعاء ليلة الـ27 من شهر رمضان، والمعروفة بليلة القدر، بانفعال شديد، وبدا في المقطع تهدج صوته بالبكاء، وبكاء المصلين من خلفه، رافعا يديه في استحضار واضح، ثم ما لبث أن بدأ في فقدان توازنه من شدة التأثر، إلى أن سقط مغشيا عليه، ليحاول المصلون بعد ذلك إسعافه واستكمال إمامة الصلاة من بعده بالحاضرين.

وفي نهاية الدعاء، الذي ردده الإمام بانفعال وخشوع، قال: "إلهنا.. انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم انصر عبادك المحاصرين في غزة، قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت".

وتابع: "اللهم أنت المجيب وهم المضطرون.. اللهم ارفع عنهم البلاء، وأنزل عليهم السكينة.. اللهم انتقم للدماء التي أريقت، وللأنفس التي أُزهِقَت، وللأعراض التي انتهكت، وللمساجد التي هدمت".

#العراق

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية : الجيش الإسرائيلي يجهز قواته لشن عملية في رفح خلال أسبوع

غالانت: القوات غادرت غزة استعدادا لمزيد من العمليات منها في رفح ونستعد للمواجهة الكبرى مع ايران ..

مصادر عبرية: خطة بناء الممر المائي في غزة تسير قدما

استشهاد القائد الوطني الكبير الاسير وليد دقة في سجون الاحتلال الاسرائيلي ..

تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي يكشف عن حجم خسائر غزة الاقتصادية بسبب الحرب..

بن غفير يهدد بإسقاط نتنياهو حال وقفه الحرب دون دخول رفح

الرئيس الإسرائيلي "هرتسوغ" : نخوض "حربا دامية وصعبة" في غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يحدد موعداً لدخول رفح .. والكشف عن تفاصيل مفاوضات القاهرة

6614070b4236042c767eb417

واشنطن تحدد شرطا لقبولها عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

6614063c4c59b74d594ef1d6

نصر الله: الولايات المتحدة هي من تحكم "إسرائيل" وقصة اللوبي الصهيوني كلام فارغ

غالانت: مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة المختطفين

ميناء

مصادر عبرية: خطة بناء الممر المائي في غزة تسير قدما

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية