ريكسوس بريميوم العلمين يبدأ استقبال الضيوف فيأحدث منشآته الفاخر ة على شاطئ البحر المتوسط

القاهرة/سما/

دعت مجموعة فنادق ريكسوس مصر عشاق التجارب الفاخرة لاستكشاف "ريكسوس بريميوم العلمين" الذي يعد أحدث منشآتها المميزة على شاطئ البحر المتوسط، حيث سيكونون على موعد مع تجربة إقامة فريدة تجمع ما بين الراحة والفخامة والترف، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية منقطعة النظير.

ويضم "ريكسوس بريميوم العلمين" ستة أبراج تحتضن 469 مسكنًا و732 غرفةً وجناحًا، تمتاز جميعها بإنارتها الطبيعية الأخاذة وإطلالتها الساحرة.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بأروع اللحظات على الشواطئ الخلابة ذات الرمال البيضاء الناعمة ومياه البحر الزرقاء المتلألئة في مشهدٍ آسر يحاكي جزر المالديف على الأراضي المصرية. علاوةً على ما سبق، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بالعديد من الرياضات المائية الممتعة، كالغوص في أعماق البحر أو السباحة في برك الفندق الداخلية والخارجية الرائعة والتي تشمل بركة سباحة بالغة الاتساع تحيط بها المناظر الطبيعية من كل جانب، وكل ما يلزم لمنح الضيوف تجربة زاخرة بالمتعة والمغامرة.

ومن ناحيةٍ أخرى، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بطيفٍ واسع من التجارب الذوقية الرائعة في أحد مطاعم الفندق الخمسة التي تقدم أروع قوائم الطعام الانتقائية، وباراته العشرة التي تقدم خياراتٍ تناسب جميع الأذواق.

أما الراغبين بالحصول على تجربة استجمام صحية باعثة على الاسترخاء، فما عليهم سوى التوجه إلى نادي ريكسوس بريميوم العلمين الصحي "سبا" الذي يقدم مزيجًا فريدًا من جلسات التدليك وطقوس العناية الفريدة، أو النادي الرياضي الحصري الذي يرتقي بروتين الضيوف الرياضي إلى أبعادٍ جديدة من خلال جلساته الاحترافية ومرافقه الحديثة، فضلًا عن التدريبات الشخصية والمجتمع النشط من عشاق نمط الحياة الصحي.

يذكر أنّ ريكسوس بريميوم العلمين يمتاز بموقعه الملائم على بعد ساعة واحدة من مطار برج العرب، الأمر الذي يجعل وصول المسافرين إليه غايةً في السهولة ويضمن حصولهم على رحلة سلسة ومريحة طوال فترة إقامتهم فيه.

ولا تتوقف المزايا عند هذا الحد، حيث يقدم الفندق لضيوفه خياراتٍ متعددة من البرامج الترفيهية الحية والمباشرة والعروض الموسيقية الملائمة لجميع الأذواق. أما الضيوف الصغير، فهم على موعد مع العديد من الأنشطةالتعليمية والترفيهية المسلية والمبتكرة في "نادي ريكسي للأطفال".

وفي حديثه عن ريكسوس بريميوم العلمين، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر: " لا يعد ريكسوس بريميوم العلمين فندقًا فحسب، بل هو وجهةً تجتمع فيها الفخامة مع السحر المتوسطي، فنحن حريصون كل الحرص على منح ضيوفنا تجارب لا تضاهى من شأنها إعادة تعريف مفاهيم الضيافة التقليدية ومنح الضيوف ذكريات لا تنسى مدى الحياة".

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نبذة عن فنادق ريكسوس

تأسست فنادق ريكسوس عام 2000 وتُعدّ واحدةً من سلاسل الفنادق الأسرع نمواً في العالم، وهي تمنح الضيوف عطلات من العمر مع باقات شاملة ومتكاملة. تشتهر فنادق ومنتجعات ريكسوس بتقديم باقة من علاجات السبا الاستثنائية، إذ يضم كل منها مركز سبا وعافية مع حمّام تركي أصيل. يحتضن كل فندق مجموعة مميزة من المطاعم والاستراحات ويقدّم برنامجاً زاخراً بالفعاليات الترفيهية ومروحة استثنائية من الغرف والأجنحة الأنيقة.

يقدم كل فندق ومنتجع من ريكسوس لضيوفه ملاذاً رائعاً وملهماً نظراً لما يقدّمه من مرافق، ومطاعم وأماكن ترفيهية عالمية المستوى سواء في تركيا، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كرواتيا، سويسرا أو مصر. كما حازت فنادق ريكسوس عدة جوائز واكتسبت تقديرات عالمية من مؤسسات متخصصة ومرموقة، لاسيما جائزة الخمس نجوم الماسية من الأكاديمية الأميركية لعلوم الضيافة، وكونديه ناست، وجوائز السفر العالمية وجوائز تريب أدفايزر.

تتولى فنادق ريكسوس حالياً تشغيل أربعة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، وفندق وأجنحة ريكسوس نخلة جميرا في نخلة جميرا دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة فضلاً عن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي.

للمزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rixos.com