الصحة العالمية:مستشفى الشفاء بغزة “أصبح في حالة دمار ” بعد الانسحاب الإسرائيلي

جنيف/سما/

قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الشفاء،الذي يعتبر أحد أهم المرافق الطبية في قطاع غزة، لم يعد يعمل بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه.

وأفادت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الثلاثاء بأن “مستشفى الشفاء أصبح الآن في حالة خراب، وأن تدمير / مجمع / الشفاء يعني انتزاع القلب من النظام الصحي”.

يشار إلى أن المستشفى الموجود في مدينة غزة يقدم رعاية طبية متخصصة. وبحسب هاريس، كان يضم 750 سريرا و25 غرفة عمليات و30 غرفة للعناية المركزة.

وبشكل عام، تقول منظمة الصحة العالمية إن أقل من ثلث المستشفيات الـ36 الموجودة في قطاع غزة تعمل حاليا.

وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة مستشفى الشفاء مساء الأحد، بعد نحو أسبوعين من بدء العملية العسكرية هناك.