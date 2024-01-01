مؤسس “المطبخ العالمي”: على" إسرائيل" وقف جرائمها العشوائية

مدريد/سما/

دعا مؤسس منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، الشيف الإسباني خوسيه أندريس، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى “وقف جرائم إسرائيل العشوائية”.

وقال أندريس، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنه مكسور القلب ويشعر بالأسى تجاه عائلات موظفي المطبخ العالمي الذين فقدوا حياتهم بسبب الضربة الإسرائيلية، أمس الإثنين.

وأضاف: “هؤلاء الأشخاص.. الملائكة.. ليسوا مجهولي الهوية، ليسوا بلا أسماء، إنهم زملاء عملت معهم في أوكرانيا، وغزة، وتركيا، والمغرب، والباهاما، وإندونيسيا”.

وخاطب المجتمع الدولي قائلا: “يجب وقف الجرائم العشوائية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية”.

وأكد على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية، وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، واستخدام الغذاء كسلاح، و”لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح البريئة”.

وأردف أن “السلام يبدأ بإنسانيتنا المشتركة، يجب أن يبدأ الآن”.

ومساء الإثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة “المطبخ العالمي” في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المنظمة تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها “بالصدمة” لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه “رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)”.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال قتل “عن غير قصد” سبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية على قطاع غزة، وفق زعمه.

ومنذ مساء الإثنين، تتوالى الإدانات العربية والدولية لاستهداف عاملي إغاثة دوليين أثناء محاولتهم تخفيف آثار “حرب التجويع” التي تمارسها إسرائيل على غزة إلى جانب التدمير الكارثي الذي ألحقته بالقطاع على مدى 6 أشهر.