الهلال الأحمر يتمكن من إدخال وتوزيع 9 شاحنات مساعدات لمناطق شمال غزة

غزة / سما /

أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمه تمكنت، اليوم السبت، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وبتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من إدخال 9 شاحنات مساعدات غذائية لمناطق شمال غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان مقتضب، أن موظفيها ومتطوعيها تمكنوا من إدخال الشاحنات بعد اجتياز الحاجز العسكري الفاصل بين شمال غزة وجنوبها، وتحديدا قرب دوار الكويت جنوب حي الزيتون، وقاموا بتوزيع جميع الطرود على المحتشدين، وعادت طواقم الجمعية إلى المقر بسلام بعد اجراء عملية تنسيق للعودة.

وأشارت إلى أنه كان من المفترض توزيع المساعدات في مقر الجمعية بمدينة جباليا شمال غزة.