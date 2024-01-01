تقرير يتهم الاحتلال باستهداف المبرمجين في غزة

غزة/سما/

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل منهجي عشرات المبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تدمير مقار شركاتهم.



وأبرز المرصد الأورومتوسطي في بيان له قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف وقتل أصحاب العقول والخبرات، لا سيما ذوي الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وهندسة الحاسوب والمؤثرين في هذه المجالات الحيوية، كحال نخب أخرى في المجتمع المحلي مثل الأطباء والأكاديميين وغيرهم.



وبحسب المرصد، فإن التقديرات الأولية تفيد بتدمير وتضرر مقار شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات وخروج 6 حاضنات أعمال عن الخدمة في القطاع وجميع المراكز التكنولوجية.



ووثق الأورومتوسطي قائمة شملت عدة خبراء في تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، ممن قضوا جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت أماكن تواجدهم في أماكن متفرقة في قطاع غزة.



من بين هؤلاء مهندس البرمجة البارز "هيثم محمد النباهين"، الذي كان يعد أحد أمهر الخبراء في مجاله في القطاع، وقد قضى مع زوجته المهندسة "نسمة زهير صادق" في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا كانوا نزحوا إليه في مخيم "البريج" للاجئين وسط قطاع غزة في 14 آذار/ مارس الجاري.



وقال أحد أقارب "النباهين" في إفادة للأورومتوسطي إنه كان نزح مع عائلته إلى منزل إلى رفح أقصى جنوب قطاع غزة، لكنهم تعرضوا لقصف إسرائيلي أدى في حينه إلى مقتل طفليه "محمد" و"ليان" وإصابة زوجته بجروح، ما دفعهم إلى النزوح مجددًا إلى منزل آخر في مخيم "البريج"، ليستهدفهما الجيش الإسرائيلي مجددًا ويقتلهما بعد نحو أسبوعين.



وأضاف أن "النباهين" كان بانتظار صدور اسمه في كشوفات التنسيق للراغبين في السفر إلى خارج قطاع غزة بغرض النجاة بنفسه وعلاج زوجته من إصابتها، وقد دفع رسومًا مالية كبيرة مقابل ذلك، لكن الاستهداف الإسرائيلي لهما كان أسرع ليلحقا بطفليهما القتيلين.





وفي 31 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي "طارق ثابت"، مدير برامج حاضنة "يوكاس" التكنولوجية التابعة للكلية الجامعية في قطاع غزة، وخريج برنامج زمالة (Hubert H. Humphrey) الأمريكي، من خلال قصف استهدف منزله، ما أدى إلى مقتله وزوجته وأبنائه ووالديه وعدد من أفراد عائلته.



وقتل في قصف إسرائيلي مماثل في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مهندس البرمجيات "براء عبدالله السقا" مؤسس شركة (DITS) والمتخصص في برمجة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي (Senior and lead developer)، وقد عمل في العديد من الشركات المتخصصة في المجال، منها تحت مسمى مدير تقنيً في شركة (CTO)، وكان ينشط في تقديم الدورات البرمجية وورشات العمل المختصة.



وكان "السقا" يعد من أشهر المبرمجين الشباب في غزة، وحصل على العديد من الشهادات والجوائز تقديرًا لجهوده في تدريب العديد من الموظفين الجدد في المجتمع التقني، فضلًا عن أنه طالب في برنامج الماجستير في مجال هندسة الحاسوب باختصاص الذكاء الصناعي. وكان "السقا" قتل في استهداف لمنزله بشكل مباشر ودون سابق إنذار في مدينة غزة، مع زوجته الحامل بطفلهما الأول، وعائلة زوجته.





وتضم القائمة كذلك "محمد العطل" الذي قضى في 26 تشرين أول/ أكتوبر، و"حمزة الشامي" في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، وكل من "عبيدة خاطر" في 20 كانون الأول/ ديسمبر، و"أنس الشيخ" في التاسع من الشهر نفسه، و"عبد الرحمن حمادة" في 15 آذار/ مارس الجاري، إضافة إلى مجموعة أخرى من المبرمجين الشباب، بينهم "رامي السوسي" و"عبد الحميد الفيومي" وبلال زقوت"، و"أحمد نضال قدورة" والمهندس "محمد حسونة" وغيرهم.



في الوقت نفسه، شن الجيش الإسرائيلي هجمات مباشرة ومدمرة استهدفت مقار الشركات الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والشركات التشاركية في قطاع غزة، في إطار ما وثقه المرصد الأورومتوسطي من دمار واسع النطاق لحق بالقطاع التكنولوجي واستنزاف للبنى التحتية ذات العلاقة به.