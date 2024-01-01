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ياباني يجوب شوارع طوكيو معبرا عن رفضه للحرب على غزة

السبت 16 مارس 2024 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ياباني يجوب شوارع طوكيو معبرا عن رفضه للحرب على غزة



وكالات / سما /

يجوب الياباني فوروساوا يوسوكي شوارع العاصمة طوكيو للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

ويحمل يوسوكي لافتة كتب عليها "أوقفوا الإبادة في غزة" في شوارع طوكيو من أجل لفت انتباه الشعب الياباني إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويقول يوسوكي البالغ من العمر 48 عاما، إنه يُفضل متاجر الماركات الشهيرة في العاصمة اليابانية طوكيو، والمباني مثل سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال، ووزارة الخارجية اليابانية كأماكن لاحتجاجه المتواصل، وفق وكالة الأناضول.

وعند وصوله أمام هذه المباني المعروفة بعد عمله اليومي، يحمل فوروساوا لافتة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" ويعلق لافتة كتب عليها مطالبه بـ"وقف إطلاق النار" حول رقبته.

ويهدف يوسوكي، الذي ينتظر بصمت بمفرده في النقاط التي تشهد حركة مرور كثيفة للمشاة، إلى تسليط الضوء على الحرب الدموية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ 162 يومًا.

#اليابان #غزة #الحرب

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