هاليفي يوبخ قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

وبخ رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بشدة قائد الفرقة 98، العميد دان غولدفوس، "لتصرفه على عكس ما كان متوقعا من قائد كبير في الجيش الإسرائيلي" وفقا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.



ويرجع ذلك إلى الخطاب الذي ألقاه غولدفوس، والذي خاطب فيه المسؤولين الإسرائيليين قائلا: "يجب أن تكونوا جديرين بنا"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وورد أيضا أن هاليفي أبلغ لغولدفوس بأنه "استخدم الثقة الممنوحة له بطريقة تضر بالدولة في الجيش الإسرائيلي، والحدود بين الرتب السياسية والعسكرية".

في الوقت نفسه، قال رئيس الأركان لغولدفوس إنه "يقدر احترافيته ومساهمته العميقة في الجيش الإسرائيلي، وبالتأكيد خلال الحرب في الأشهر الأخيرة، لكن هذا لا يسمح له بالتصرف بالطريقة التي تصرف بها".



وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العميد غولدفوس قبل هذه التعليقات، وأشار إلى أن الطريقة التي تصرف بها كانت خاطئة ومخالفة للأوامر، واعتذر عنها.

هذا وصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة على خطة عسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.