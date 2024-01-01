الحرب في اليوم 160: شهداء بالعشرات ومجزرة جديدة على دوار الكويت جنوب غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٦١ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٦٩ شهيد و ١١٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣١٣٤١ شهيد و ٧٣١٣٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتكب الاحتلال مجزرة ليلا بحق المئات من المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

واكدت وزارة الصحة بغزة استشهاد عشرين فلسطيني على الاقل واصابة اكثر من مئة وخمسين فيما قال المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان ان عدد الضحايا وصل إلى ستين.

وأشارت الصحة إلى ان الطواقم الطبية عاجزةً عن التعامل مع حجم ونوعية الإصابات.

وكان جيش الاحتلال قتل سبعة فلسطينيين في ذات المكان في ساعات فجر امس الخميس.

وارتقى اربعة شهداء وعدة جرحى بقصف الاحتلال مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وسط قطاع غزة

واستشهد ثمانية فلسطينيين في مخيم النصيرات بعد قصف الاحتلال مركز التنمية الاجتماعية في المخيم فيما استشهد تسعة مواطنين في قصف على منزل عائلة العطار في مخيم البريج.

وارتقى خمسة شهداء وعدد من الجرحى جرّاء استهداف منزلًا يعود لعائلة المدهون بمنطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع

جنوب القطاع

وانتشلت طواقم الهلال الأحمر جثامين لعشرين مواطنا من خان يونس بينهم عشرة في مدينة حمد شمالي غربي خان يونس.

وكشف انسحاب الاحتلال عن دمار كبير في البنايات السكنية والشقق إضافة إلى البنية التحتية.

وفي رفح استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة القاضي هم رجل مسن وزوجته ونجله في قصف على منزل العائلة بحي الزهور شمالي المدينة.