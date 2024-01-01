رشقات صاروخية على مواقع لجيش الاحتلال في الجليل الاعلى

بيروت/سما/

أطلقت عشرات الصواريخ، الأحد، من الأراضي اللبنانية، باتجاه مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجليل الأعلى والجولان المحتل ومنطقة جبل الجرمق، حيث تم اعتراض العديد من الصواريخ وبعضها سقط في مناطق مفتوحة، دون أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن أضرار وخسائر.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق عشرات القذائف من الجنوب اللبناني، استهدفت مواقع للاحتلال في الجليل الغربي ومنطقة جبل الشيخ في الجولان المحتل وجبل الجرمق، بأكثر من رشقة صاروخية، في حين قصف جيش الاحتلال بواسطة نيران المدفعية وطيرانه الحربي، مواقع في جنوب لبنان.





17:36

استهداف منطقة جبل الشيخ بعشرات القذائف الصاروخية

16:56

حزب الله يعلن استهداف موقعين للاحتلال في تلال كفرشوبا

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 4:10 من عصر اليوم، ‏الأحد، موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة".‌‏

كما أعلن أن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 4:15 من عصر اليوم، ‏موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة".

16:53

قصف إسرائيلي يستهدف أطراف كفركلا وديرميماس وتلة العزية

16:52

إطلاق أكثر من 30 صاروخًا باتجاه مواقع الاحتلال في مزارع شبعا

16:43

إطلاق رشقة صاروخية جديدة من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع إسرائيلية قبالة القطاع الشرقي جنوبي لبنان

16:42

صفارات الإنذار تدوي في مجدل شمس شمال الجولان

16:35

حزب الله: استهدفنا ثكنة ‏معاليه غولان بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:50) من عصر يوم ‏الأحد ثكنة ‏معاليه غولان بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابةً مباشرة".‌‏

16:14

قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة كفركلا جنوبي لبنان

16:08

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا خلية لحزب الله حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدروع.. وأضرار بآلية عسكرية بمالكية

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، عصر اليوم الأحد، إننا "رصدنا خلية مقاتلين لحزب الله مُسلّحة بصاروخ مضاد للدروع في منطقة مزارع شبعا"، وهاجم الطيران الحربي الخلية قبل أن تنفذ علمية إطلاق الصاروخ.

وأضاف الجيش إننا "رصدنا طائرة (مسيّرة) لحزب الله سقطت في منطقة مفتوحة بمنطقة جبل الشيخ، لا أضرار ولا إصابات".

وقال الجيش إنه رصد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو موقع مالكية، ولا يوجد مصابين أما أضرار لآلية عسكرية.

15:38

حزب الله: استهدفنا موقع ‏الراهب وانتشار جنود إسرائيليين بمحيطه بصواريخ بركان

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:30) من عصر يوم ‏الأحد موقع ‏الراهب وانتشار جنود العدو في محيطه بصواريخ البركان وأصابوهما إصابةً مباشرة".‌‏

15:31

حزب الله: استهدفنا ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:25) من عصر يوم ‏الأحد ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابةً مباشرة".‌‏

15:00

حزب الله: استهدفنا آلية "نمير" العسكرية بموقع المالكية الإسرائيلي وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:15) من يوم ‏الأحد آلية عسكرية ‏صهيونية من نوع ‘نمير‘ في موقع المالكية ‏وأصابوها إصابةً مباشرة".‌‏

14:31

إطلاق صاروخ باتجاه موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا من جنوبي لبنان

11:50

حزب الله: استهدفنا موقع راميا وتجهيزاته بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:00) من صباح يوم ‏الأحد موقع راميا وتجهيزاته بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً مباشرة".‌‏

11:30

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع بركة ريشا وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:20) من صباح يوم ‏الأحد تجمعا لجنود العدو شرق موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".‌‏

11:23

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الهبارية جنوبي لبنان

11:07

حزب الله: نفذنا هجوما جويا بمسيّرتين انقضاضيتين على مرابض المدفعية الإسرائيلية في عرعر وحققنا إصابة مباشرة

حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شنّت المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (6:20) من صباح يوم ‏الأحد هجوما جويا بمسيرتين ‏انقضاضيتين على مرابض المدفعية في عرعر وأصابت أهدافها بدقة".‌‏

10:56

استهداف محيط موقع حدب البستان الإسرائيلي بنيران مباشرة من جنوب لبنان

09:56

حزب الله يعلن قصف "ميرون" بعشرات صواريخ الكاتيوشا

حزب الله: قصفنا مستوطنة "ميرون" بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد عائلة بكاملها.

09:51

قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة كونين.

09:51

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط 35 صاروخا على الجليل الأعلى

سقط 35 صاروخا أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدات إسرائيلية حدودية والجليل الأعلى ومنطقة الجليل الأعلى، حيث سقط 20 صاروخا على جبل الجرمق، على ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

09:44

قصف صاروخي استهدف مرتفعات إقليم التفاح

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في النبطية، أن الطيران الحربي المعادي نفذ بعيد منتصف الليلة الماضية، عدوانا جويا حيث شن غارة استهدفت بالصواريخ مرتفعات إقليم التفاح.

09:43

اندلاع النيران قي مستوطنة "أور هناغوز" في الجليل الأعلى بعد سقوط أحد صواريخ من لبنان

09:34

استهداف القاعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي على جبل الجرمق برشقة صاروخية

09:33

صافرات الإنذار تدوي مجددا في الجليل الأعلى