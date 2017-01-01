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فيديو متداول لحفيدة إسماعيل هنية والدمار في غزة

الجمعة 08 مارس 2024 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو متداول لحفيدة إسماعيل هنية والدمار في غزة



غزة/سما/

نشرت صحيفة تركية فيديو قالت إنه لحفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ندى هنية وهي تلقي "قصيدة شعر عن الصمود وسط الدمار والركام بقطاع غزة".

 

يظهر الفيديو أنه مركب من لقطات خلفية للدمار في غزة فيما تم تصوير الفتاة في مكان آخر.

وأعاد عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة الفيديو الذي نشرته الطفلة تزامنا مع عيد المرأة العالمي.

وقبل ثلاثة أشهر كشفت وسائل إعلام أن الإعلامي جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قتل في قصف إسرائيلي رفقة ابنته.

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